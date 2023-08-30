Богомаз рассказал о новой атаке беспилотников на Брянск

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион снова был атакован с украинской стороны. На этот раз целью стала телебашня.

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Он заверил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

По данным телеграм-канала Mash, один из сбитых ночью украинских беспилотников упал на завод «Кремний ЭЛ». К месту падения выезжали бригады скорой помощи и спасателей.

Пострадавшим от падения дрона зданием оказалось управление Следственного комитета в Брянске, уточнили в администрации города. В здании на Красноармейской улице выбило стёкла, но никто не пострадал.

Брянск, Наталья Рязанова

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