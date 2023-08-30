Украинский БПЛА попал в резервуар для нефтепродуктов под Калугой

Киевский режим ночью атаковал ряд российских регионов с помощью беспилотников. Большинство аппаратов были сбиты средствами ПВО. В Калужской области БПЛА упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в Брянской области обломки повредили административное здание.

По данным Минобороны РФ, система ПВО сработала в Калужской области около 02:00 мск 30 августа по беспилотнику самолетного типа. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что аппарат сбит над Сухиничским районом. Взрыв повредил стекла в одном доме.

«Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», – написал Шапша в телеграм-канале.

Киевский режим также атаковал беспилотником самолетного типа Орловскую область, но дрон был сбит средствами ПВО.

Еще три беспилотника сбили над Брянской областью, сообщили в МО РФ. По данным главы региона Александра Богомаза, три дрона не нанесли ущерба зданиям или сооружениям. Падение сбитого БПЛА в Советском районе Брянска вызвало пожар.

«Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор в своем блоге.

Калуга, Наталья Рязанова

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