При атаке дронов на аэропорт Пскова загорелись два самолета Ил-76

Беспилотники ночью атаковали аэропорт Пскова, в результате начался пожар. По данным регионального управления МЧС, загорелись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. Никто не пострадал. К настоящему времени очаги возгорания локализованы.

Об атаке БПЛА на аэропорт Пскова сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников.<…> По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», – написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду, 30 августа.

После атаки беспилотников в аэропорту начался пожар. Главное управление МЧС РФ по региону сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76. Точное количество загоревшихся лайнеров там не уточнили. Для ликвидации пожара задействованы 21 единицу техники и 65 человек, отметило ведомство.

По информации экстренных служб, в результате атаки БПЛА повреждения получили четыре самолета Ил-76, два самолета загорелись, передает ТАСС. Позже, по данным СМИ, в областном управлении МЧС подтвердили возгорание двух Ил-76.

В 02:26 мск поступила информация о локализации очагов возгорания в аэропорту Пскова. Об этом, в частности, сообщил сотрудник экстренных служб на видео, опубликованном в телеграм-канале псковского губернатора. Глава региона добавил, что атака дронов была отражена, «жертв нет, масштаб разрушений уточняется».

Аэропорт Пскова 30 августа работать не будет. Все рейсы отменены «до выяснения характера возможного повреждения ВПП», – заявил губернатор. По его словам, если повреждения окажутся незначительными, аэрогавань возобновит работу в штатном режиме 31 августа.

Позднее Росавиация сообщила, что псковский аэропорт принимает оперативные меры для возобновления полетов. Там отметили, что все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Однако с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов сегодня отменены шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два – авиакомпании «Икар», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Аэропорт Пскова является аэродромом совместного базирования гражданской и военной авиации, находится в ведении Минобороны РФ. Согласно информации на сайте авиаузла, «на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76».

В ночь на 30 августа произошла массовая атака украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России и Москву. В частности, киевский режим направил дроны на Брянскую, Калужскую, Орловскую и Рязанскую области. Большинство дронов были сбиты средствами ПВО. О пострадавших информации не поступало.

Псков, Наталья Петрова

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