ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Москве

Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать центральные регионы России и Москву. Около 03:30 мск украинский беспилотник был сбит над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что аппарат упал, не долетев до цели. По предварительным данным, не пострадали ни жители Подмосковья, ни здания. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Целью массовой атаки с помощью дронов также стала Рязанская область. Система ПВО в регионе сработала дважды: в 02:30 и 04:00 мск. Оба аппарата самолетного типа были сбиты, добавили в МО РФ. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Жители Рязани рассказали, что взрывы были очень громкими – многие проснулись от звука, похожего на гром. От ударной волны сработала сигнализация у автомобилей во дворах жилых домов. Некоторые видели яркую вспышку в момент сработки средств ПВО, о чем рассказали в паблике «ДТП и ЧП Рязань».

Москва, Наталья Рязанова

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