Еще один украинский БПЛА уничтожили в Калужской области

В Калужской области уничтожен еще один украинский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», – написал глава области в своем телеграм-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Ранее Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона в результате попадания беспилотника в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также, по его словам, в Сухиничском районе области ночью был уничтожен БПЛА самолетного типа. В обоих случаях пострадавших нет.

Калуга, Наталья Петрова

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