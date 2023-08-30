Под Воронежем и в Орловской области подавили еще два украинский дрона

Комплекс радиоэлектронной борьбы нейтрализовал беспилотник под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», – написал глава области в Telegram.

Гусев уточнил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы.

Ранее сегодня орловский губернатор Андрей Клычков сообщил об уничтожении третьего за сутки беспилотника на территории региона. По его словам, БПЛА был обезврежен средствами РЭБ и упал на территории Корсаковского района.

«Никаких повреждений или пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», – написал губернатор в Telegram.

В ночь на 30 августа средства ПВО сбили над Орловской областью два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений не было.

С ночи были пресечены атаки киевского режима на пять регионов центральной части России. Дроны сбили в Калужской, Брянской, Рязанской, Орловской, Московской областях. Так, в Брянской области за день уничтожили семь беспилотников. Большинство дронов были сбиты средствами ПВО. О пострадавших информации не поступало. Кроме того, БПЛА атаковали аэропорт Пскова, что привело к пожару. Региональное управление МЧС сообщало о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76.

Воронеж, Орел, Наталья Петрова

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