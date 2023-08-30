Седьмой украинский дрон сбили над Брянской областью за сутки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении очередной атаки украинского БПЛА силами противовоздушной обороны.

«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – написал он в Telegram. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Отметим, что это уже седьмой украинский дрон, сбитый над Брянской областью за сутки.

Ранее Минобороны РФ и Богомаз сообщали, что в ночь на 30 августа над Брянском ПВО сбила три беспилотника ВСУ самолетного типа. Позже брянский губернатор сообщил, что еще один украинский дрон утром сбит над Советским районом Брянска. Спустя час Богомаз написал в Telegram, что силы ПВО пресекли атаку двух БПЛА на телебашню в Брянске. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Брянск, Наталья Петрова

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