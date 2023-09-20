В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной, возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной. По словам ее мамы, она оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом, но ребенок сумел закрыть пробку и захлебнулся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Страшная трагедия произошла вчера в квартире на проспекте Космонавтов. 22-летняя мать девочки пояснила полицейским, что оставила ребенка играть в ванной. Слив был открыт, поэтому она не думала, что ребенок может захлебнуться. Но, предположительно, девочка смогла закрыть сливное отверстие, ванна наполнилась водой и ребенок утонул, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Девочка воспитывалась в неполной семье матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. На учете семья не состояла. Матери 22 года. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что в по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Осуществлен осмотр места происшествия, проводятся допросы, необходимые экспертные исследования, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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