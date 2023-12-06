Мать двухлетней девочки, утонувшей в ванной, была под наркотиками: уголовное дело передано в суд

Стали известны новые подробности о смерти двухлетней девочки в Екатеринбурге, которая утонула в ванной. Оказалось, что ее 22-летняя мать приняла наркотики и оставила ребенка с включенной водой на 40 минут. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в Орджоникидзевский суд.

Как писал «Новый День», девочка погибла в сентябре в квартире на проспекте Космонавтов. На тот момент мать заявляла полицейским, что оставила ребенка в ванне, но слив был открыт, поэтому она не думала, что дочка может захлебнуться.

Однако в ходе расследования уголовного дела выяснились новые подробности: мать была в состоянии наркотического опьянения. «По версии следствия, 19 сентября в период с 9 до 14 часов мать в состоянии наркотического опьянения решила искупать свою 2-летнюю дочь. Женщина усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив воды в ванне и включила воду из-под крана. После этого мать ушла в другую комнату и оставила малолетнюю одну в ванне на длительное время – не менее 40 минут. Ванна все это время непрерывно наполнялась водой из-под крана. При этом женщина осознавала, что ее дочь в силу своего малолетнего возраста не умеет плавать, не способна покинуть ванну и выключить поступление в нее воды из-под крана», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

22-летнюю мать обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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