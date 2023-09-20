Туристы продолжают опаздывать на курорты и обратно из-за задержек RedWings

Екатеринбургские туристы третий день не вовремя улетают в отпуск из-за задержек авиакомпании Red Wings. С обратными рейсами тоже сложности – они вылетают позже расписания. Так, прошлой ночью с задержкой в 9 часов вылетел рейс из Шарм-Эль-Шейха в Екатеринбург. Туристы вернулись домой только в 7 утра. Из-за этого задержали и обратный самолет – екатеринбуржцы, летевшие на египетский курорт, тоже потеряли 9 часов.

По данным портала TourDom, из трех самолетов Boeing-777, которые числятся в парке авиакомпании, на крыле сейчас находятся только два. Один сегодня утром улетел с екатеринбургскими туристами в Египет, второй – увезет пассажиров из Москвы в Таиланд, а третий, который совершил незапланированную посадку в Актобе на пути из Антальи в Екатеринбург в понедельник ночью, до сих пор находится в Казахстане.

«Новый День» направил запрос в пресс-службу RedWings, чтобы уточнить, когда третий Boeing вернется в строй.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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