С 1 октября начало «комендантского часа» для детей сдвинется на 22:00

С 1 октября «комендантский час» для детей в Екатеринбурге будет начинаться раньше – уже в 22:00.

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 22:00 до 06:00 дети младше 16 лет не должны находиться в общественных местах без взрослых. Если их заметят сотрудники полиции, то подростков могут поставить на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителям будет грозить штраф.

Добавим, в регионе действует закон, который ограничивает «нахождение детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Это касается мест, предназначенные для реализации только алкогольной продукции и пива; мест, имеющих доступ к сети Интернет; заведений общепита и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции. Таким образом, под действие закона попадают практически все ТЦ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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