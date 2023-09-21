«Опята пошли!» – уральцы хвастаются грибным уловом (ФОТО)

Теплая погода в сентябре продлила грибной сезон на Урале. Свердловчане охапками собирают грибы и хвастаются добычей в соцсетях. В лесах все еще можно найти белые грибы, подосиновики и рыжики, а также очень много маслят и моховиков. В середине сентября на радость любителям тихой охоты начался сезон опят.

«С годами грибная зависимость усугубляется. В этом сезоне я буквально забиваю на всё и в лес. Только там мне комфортно. Ни ноги не болят, ни хандра не беспокоит. Возвращаясь в город, живу мечтой о тихой охоте. Не важен результат, важен процесс. Последний месяц я отдаю друзьям все, что добуду», – пишет Яна Барзинская в паблике в VK «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области».

«Я с собакой вышла погулять в лес, принесла охапку шампиньонов. Грибы в морозилку не лезут. Спасите!», – иронизирует под этим постом Юлия Горшкова.

В соцсетях грибники не только предлагают другим забрать излишки грибов, но и ищут единомышленников для совместных походов в лес. «Есть машина, полные штаны энтузиазма, я не ною в лесу от дождя и усталости… Но мне не повезло в одном... Нет компаньона, такого же чокнутого. Одна я в лес пыталась сгонять. С собакой точнее. Собака выдохлась, а я только начала в раж входить», – пишет еще одна подписчица.

Добавим, что в этом году съедобные грибы появились в уральских лесах еще в начале июня. За лето в Свердловской области зарегистрировано только три случая отравления после употребления грибов. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей помнить о главном правиле грибников: «Не уверен – не бери», а также советуют собирать грибы вдали от дорог и населенных пунктов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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