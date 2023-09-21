Red Wings задерживает вылеты из Екатеринбурга в Ереван, Стамбул и Самару

Авикомпания Red Wings уже четвертый день задерживает вылеты. Сегодня из Кольцово позже отправятся самолеты в Ереван, Стамбул и Самару. Также на 13 часов задерживается прилет из Бухары.

По данным онлайн-табло Кольцово, сегодня с задержкой на три часа вылетел рейс Red Wings в Казань (в 13 часов вместо 10). Вылет в Самару перенесли с 12:00 на 15:50, в Стамбул – с 15:30 на 16:30, в Ереван – с 16:40 на 21:10. Кроме того, задерживается рейс Бухара – Екатеринбург: пассажиры должны были прибыть в Кольцово в 07:00, сейчас на табло время прибытия – 20:00.

Федеральные СМИ сообщают, что у авиакомпании вышел из строя один из Sukhoi Superjet 100. Самолет как раз должен был доставить пассажиров из Бухары в Екатеринбург, но уже после регистрации и рассадке на борту людей вывели и отправили в отель. Официально авиакомпания информацию не комментировала.

Как ранее писал «Новый День», Red Wings в предыдущие три дня тоже регулярно задерживал вылеты из Екатеринбурга, Москвы и других городов. По данным портала TourDom, из трех самолетов Boeing-777, которые числятся в парке авиакомпании, на крыле сейчас находятся только два. «Новый День» направлял перевозчику запрос, однако ответа пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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