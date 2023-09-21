Экс-директору ДК, где разбился мальчик-гимнаст, грозит до 6 лет колонии

Прокуратура направила в Белоярский районный суд уголовное дело бывшего директора ДК «Ровесник», где в апреле этого года упал с высоты 14-летний гимнаст.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье – 6 лет колонии.

По версии следствия, в сентябре 2017 года руководитель ДК закупила для цирковой студии «Арена» лебедку, трос и другое оборудование, однако их техническое обслуживание не проводилось, за состоянием снаряжения никто не следил, что и привело к несчастному случаю.

Напомним, 4 апреля в цирковой студии «Арена» в ДК «Ровесник» Заречного при выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, в результате 14-летний подросток упал с высоты 2,5 метра. Мальчик получил тяжелые травмы головы и позвоночника, несколько недель находился в коме. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию, но движения и речь еще только восстанавливаются.

Заречный, Елена Владимирова

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