В Екатеринбурге растет количество закрытых на карантин групп в детсадах и классов в школах

На этой неделе в Екатеринбурге на канрантин закрыли 19 групп в детсадах и 25 классов в школах. В городе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

Как сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга, количество закрытых на карантин детских коллективов увеличилось на этой неделе существенно. Так, в детсадах закрыто 19 групп (неделей ранее было закрыто две), в которых более 145 детей. В школах на карантине – 25 классов (неделей ранее было 18), в которых болеет 251 ученик.

Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге растет. За минувшую неделю было зарегистрировано 19 148 случаев ОРВИ, что на 73% больше предыдущего периода и выше среднемноголетнего уровня на 3,4%. Причем в некоторых районах города болеют чаще (заболеваемость выше среднеобластной в полтора раза): в Академическом, Чкаловском и Кировском районах.

Всего в Свердловской области зарегистрировали более 41,6 тысячи новых случаев ОРВИ, что почти в два раза больше, чем неделей ранее (23 тысячи). 70% всех больных – это дети.А еще растет заболеваемость Covid-19. С 11 по 17 сентября в регионе выявлено 310 случаев, что почти на 60% выше показателей предыдущей недели. Количество заболевших впервые за долгое время превысило число выздоровевших (305 человек). Госпитализировано 65 пациентов с коронавирусом, что на 35% больше, чем неделей раньше. Два человека скончались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»