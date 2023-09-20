В Свердловской области спустя полтора года снова растет заболеваемость ковидом

В Свердловской области растет заболеваемость Covid-19. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», с 11 по 17 сентября в регионе выявлено 310 случаев, что почти на 60% выше показателей предыдущей недели. Количество заболевших впервые за долгое время превысило число выздоровевших (305 человек). Госпитализировано 65 пациентов с коронавирусом, что на 35% больше, чем неделей раньше. Два человека скончались.

Ранее «Новый День» писал, что в Свердловской области наблюдается взрывной рост ОРВИ. Среди возбудителей чаще всего встречается риновирусы и в том числе коронавирус. Сейчас в регионе проводится вакцинация от гриппа, так как эпидемиологи опасаются микс-инфекций, когда человек может одновременно заболеть гриппом и Covid-19. Вакцина от коронавируса поступит на Средний Урал до конца 2023 года, но поставить прививки смогут только люди из группы риска. По словам внештатного специалиста областного минздрава Александра Харитонова, массовой вакцинации от ковида, как было два года назад, не будет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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