В Свердловскую область привезут вакцину от Covid-19, но достанется она не всем

В Свердловскую область до конца 2023 года должны доставить партию вакцины от коронавируса, которую закупят за счет областного бюджета. Но поставить прививку любой желающий не сможет.

«Вакцинация будет проводиться конкретным группам, контингентам, которые определены федеральными документами. Речь идет только про группы риска. Массовой вакцинации, как было 2 года назад, не будет», – ответил на вопрос «Нового Дня» главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По его словам, коронавирус никуда не ушел. Но сейчас население защищает иммунитет, выработанный во время массовой вакцинации прошлых лет, кроме того иммунную прослойку создают и ранее переболевшие люди. Сложных случаев Covid-19+грипп в сезоне специалисты не ожидают.

«Думаю, что если и будет какой-то рост коронавируса в доле ОРВИ, он будет незначительным. Какой-то массовой заболеваемости, надеюсь, не будет», – добавил Харитонов.

Как ранее писал «Новый День», вакцина от коронавируса в Свердловской области пропала еще весной. Тогда уральцы, желавшие сделать ревакцинацию, столкнулись с тем, что «Спутника» нет ни в одной больнице. По сути, это произошло почти сразу после отмены обязательной вакцинации, которая действовала с октября 2021 года. За время действия документа охват прививками взрослого населения региона составил 97,54% (всего населения – 76,3%), – сообщали в марте 2023-го в Роспотребнадзоре. Всего с декабря 2020 года было привито более 3 миллионов свердловчан.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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