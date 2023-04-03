В Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса

В Екатеринбурге желающие привиться от коронавируса или пройти ревакцинацию не могут этого сделать. В городских больницах нет никакой вакцины. Когда она появится, неизвестно.

«У меня подошел срок ревакцинации от коронавируса. Позвонила в свою поликлинику ГКБ № 24, там сказали, что вакцины нет, когда будет, неизвестно, и вообще ее нет во всем городе», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Анастасия.

В кол-центре ГКБ № 24 корреспонденту «Нового Дня», звонившему под видом пациента, сообщили, что действительно вакцины нет, и никто не знает, когда она появится. Аналогичный ответ мы услышали в больницах № 2, № 3 и других медучреждениях Екатеринбурга. Операторы кол-центра советуют периодически звонить и узнавать новости о наличии вакцины. «Как только появится, вас сразу запишем», – отвечают по телефону.

«Новый День» направил в министерство здравоохранения Свердловской области запрос с просьбой прокомментировать: действительно ли вакцины нет в регионе? И если это так, когда ожидаются поставки? Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

По последним данным регионального минздрава, всего с декабря 2020 года в Свердловской области от Covid-19 было привито 3 миллиона человек. Но, как известно, ревакцинироваться надо раз в полгода, таких сегодня – до 50% от общей численности населения. При этом в министерстве уверены, что коллективный иммунитет до нуля не упадет.

Напомним, в начале марта в Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, которая действовала с октября 2021 года. За время действия документа охват вакцинацией взрослого населения региона составил 97,54% (всего населения – 76,3%), – сообщали в Роспотребнадзоре. При этом в минздраве поясняют, что прививка от коронавируса входит в нацкалендарь, и вакцинироваться по-прежнему рекомендовано работникам отдельных сфер (здравоохранение, образование, торговля и так далее).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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