В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных отраслей. Постановление, которое действовало с октября 2021 года, больше не имеет силы, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что достигли поставленных в документе целей.

«За время действия документа охват вакцинацией взрослого населения региона составил 97,54% (всего населения – 76,3%), – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Благодаря реализации комплекса санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий, в том числе вакцинации населения, показатель заболеваемости Covid-19 за январь 2023 года составил 153,7 на 100 тысяч населения (6424 случаев), что в 5,2 раза ниже уровня января 2022 года, удельный вес «ковидных» пневмоний снизился с 5,6% в 2022 году до 4,4% в январе 2023 года. Кроме того, по результатам анализа, проведенного управлением Роспотребнадзора, установлено, что показатели заболеваемости среди привитых в 15,7 раза ниже, чем среди граждан, не имеющих прививок против новой коронавирусной инфекции. Все это свидетельствует о достижении целей иммунопрофилактики».

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что вакцинацию от коронавируса прекращать не стоит. Прививаться в соответствии с индивидуальным графиком нужно всем, но – по желанию.

Напомним, постановление об обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Свердловской области в октябре 2021 года. Сначала оно действовало для работников образования, органов власти, госслужащих, сотрудников торговли, гостиниц, почты и так далее. Затем список профессий и отраслей неоднократно расширяли. Работодатели имели право отстранить от работы либо перевести на удаленку, сотрудников, не поставивших прививку от коронавируса.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/739088.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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