Минздрав назвал условия, при которых коллективный иммунитет от Covid-19 упадет до нуля

Только половина жителей Свердловской области делали прививку от коронавируса за последние полгода, то есть ревакцинировались. У оставшихся действие ранее поставленной вакцины скоро закончится. Но в минздраве уверяют, что коллективный иммунитет до нуля не упадет.

«Коллективный иммунитет считается не только от уровня вакцинированных, но и от количества заболевших. Если представить себе ситуацию, что мы завтра полностью прекратим вакцинацию от коронавируса (а мы не прекратим, и граждане сами идут прививаться), и если никто в последующие шесть месяцев не будет прививаться и болеть – тогда такое теоретически возможно [что коллективный иммунитет упадет до нуля], хотя на практике вряд ли», – ответила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По данным эксперта, с декабря 2020 года в Свердловской области от Covid-19 было привито 3 миллиона человек. Но, как известно, ревакцинироваться надо раз в полгода, таких сегодня – до 50% от общей численности населения.

Среди детей привитых существенно меньше, и вряд ли их количество увеличится.

«Детской вакцины в Свердловской области нет. Но она в принципе по стране не поставляется. Всего у нас привито 9387 детей от общего количества детского населения 900 тысяч, я говорю про первый компонент, вторым привиты меньше», – прокомментировала Екатерина Ютяева.

Напомним, в начале марта в Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, которая действовала с октября 2021 года. За время действия документа охват вакцинацией взрослого населения региона составил 97,54% (всего населения – 76,3%), – сообщали в Роспотребнадзоре. При этом в минздраве поясняют, что прививка от коронавируса входит в нацкалендарь, и вакцинироваться по-прежнему рекомендовано работникам отдельных сфер (здравоохранение, образование, торговля и так далее).

Как ранее писал «Новый День», сегодня исполняется ровно три года с момента выявления первого случая коронавируса в Екатеринбурге. А уже спустя две недели ввели локдаун. Всего в Свердловской области Covid-19 за 2020-2022 переболели 563 тысячи человек, умерли – 11 тысяч.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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