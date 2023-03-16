Три года назад в Екатеринбурге выявили первого больного коронавирусом, а уже через две недели объявили локдаун: вспоминаем, как это было

Ровно три года назад, 16 марта 2020 года, в Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса у женщины, вернувшейся из Италии. До этого дня ограничения в Свердловской области вводились точечно, либо были мягкими. Но после 16 марта ситуация стала меняться ежедневно.

Итак, 16 марта 2020 года свердловские власти официально подтвердили: в Екатеринбурге появилась первая заболевшая коронавирусом. В заявлении они отметили, что регион готов к борьбе с заболеванием: закуплены новые аппараты ИВЛ и создан достаточный запас лекарств и масок. Спустя три дня случаев было уже пять, а затем их количество прирастало как снежный ком.

Ровно в тот же день в Екатеринбурге все школы отправили на дистант. Тогда казалось, что это ненадолго. Но дети не вернулись за парты до конца учебного года. Детские сады еще продолжали работать. Так же, как продолжали работать театры, кинотеатры, клубы. Но это длилось недолго. Уже к концу недели многим пришлось столкнуться с новой реальностью.

Ключевой датой для Свердловской области стало 18 марта: тогда губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении коронавирусных ограничений. Именно этот документ потом регулярно дополнялся, ужесточая и ужесточая режим. В первой редакции был введен лишь запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек, обязанность дезинфицировать места массового пребывания. А людям с симптомами ОРВИ запретили ходить в больницы. Примерно в те же дни на дистант перешли почти все уральские вузы, кинотеатрам запретили работать, а следом за ними – и клубам, ТЦ, ресторанам и всем остальным подобным заведениям.

С 25 марта в Свердловской области изоляцию ввели для пожилых людей. Ну, а с 28 марта по домам сели абсолютно все: Екатеринбург как будто вымер, улицы были пустыми. С 30 марта начались «нерабочие дни», и уральцам ужесточили режим самоизоляции.

Подробнее почитать, как прошел первый «коронавирусный» год, какие ограничения вводились, и как вели себя люди – можно в спецпроекте «Нового Дня».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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