Первый день самоизоляции: Екатеринбург почти опустел (ФОТО)

В первый же день необъявленного карантина общественные места Екатеринбурга опустели. Некоторые парки закрыты.

Людей на улицах мало, передает корреспондент РИА «Новый День». Особенно это заметно по трафику и по парковочным карманам для машин, которые обычно забиты, – сейчас они пустые. Но много детей на самокатах, и стало больше доставщиков еды в желтых и зеленых костюмах, – это бросается в глаза. «И еще – эвакуаторщики, они работают с прежним рвением», – отмечает наш корреспондент.

«Таганский ряд»

ЦПКиО имени Маяковского закрыл ворота. Люди подходят к ним, читают объявление и разворачиваются.

Парк имени Павлика Морозова пока открыт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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