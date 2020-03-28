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Суббота, 28 марта 2020, 12:59 мск

Новости Екатеринбург

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Первый день самоизоляции: Екатеринбург почти опустел (ФОТО)

В первый же день необъявленного карантина общественные места Екатеринбурга опустели. Некоторые парки закрыты.

Людей на улицах мало, передает корреспондент РИА «Новый День». Особенно это заметно по трафику и по парковочным карманам для машин, которые обычно забиты, – сейчас они пустые. Но много детей на самокатах, и стало больше доставщиков еды в желтых и зеленых костюмах, – это бросается в глаза. «И еще – эвакуаторщики, они работают с прежним рвением», – отмечает наш корреспондент.

«Таганский ряд»

ЦПКиО имени Маяковского закрыл ворота. Люди подходят к ним, читают объявление и разворачиваются.

Парк имени Павлика Морозова пока открыт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

В Свердловской области выявлено 24 случая коронавируса нового типа. / Коронавирусный карантин не приведет к всплеску рождаемости. / Железнодорожный вокзал был эвакуирован из-за горящего лифта. Читать дальше

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,