Уральская самоизоляция: одни ходят по магазинам, других полиция отправляет домой вместо прогулки

В Свердловской области очень по-разному проходят первые сутки самоизоляции граждан с целью не допустить распространения коронавируса. Пока мэры городов и губернатор Куйвашев записывают и выкладывают в социальных сетях призывы оставаться дома, уральцы используют свободное время, чтобы погулять и пройтись по не закрытым магазинам.

К примеру, довольно людно было сегодня в «Леруа Мерлен». Торговая точка отказалась закрываться, сославшись на то, что торгует товарами первой необходимости. Воспользовавшись случаем, люди кинулись закупаться стройматериалами. Фото полного людей магазина разошлось по социальным сетям.

Интерес к произошедшему уже проявил Роспотребнадзор. Если «Леруа Мерлен» не удастся доказать, что его товары подпадают под категорию первой необходимости – его закроют. Возможно, еще и оштрафуют. Информация об этом скоро появится.

В целом на улицах Екатеринбурга и крупных городов не так людно, как обычно, передает «Новый День». Уральцы сообщают, что к ним стала проявлять больше внимания полиция. Так, накануне вечером в Верхней Салде патруль вернул домой пожилую жительницу города, сославшись на карантинные мероприятия. Повод нервничать у стражей закона есть: именно в Салде, на «ВСМПО-Ависма» нашли коронавирус – высокопоставленный сотрудник предприятия привез болезнь из Швейцарии, где участвовал в заседании совета акционеров завода.

Жители Сысертского района рассказали «Новому Дню», что полиция проверяет дворы у жилых домов и рекомендует взрослым с детьми отправляться до домам.

Между тем, Евгений Куйвашев в своем обращении к гражданам анонсировал: еще шесть проб отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза Covid-19.

Пока заболевших в области 24, один тяжелый, и еще один – средней степени тяжести. Есть и первый выздоровевший – сегодня из инфекционного отделения больницы № 40 города Екатеринбурга девушка была выписана совершенно здоровой.

Всего по России коронавирус нового типа был выявлен у 1 264 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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