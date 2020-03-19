В Екатеринбурге подтвердили пять новых случаев коронавируса

Только что стало известно, что в Екатеринбурге подтвердились пять новых случаев коронавируса. Заболевшие находятся в ГКБ № 40. Как сообщили в оперативном штабе, заболевшие посещали Австрию, Германию, Испанию, Францию, уточняется, что их госпитализировали сразу после возвращения. С кем они контактировали, санврачам известно. Таким образом, на сегодняшний день в Екатеринбурге шесть случаев коронавируса, все у граждан РФ.

Вчера в СМИ появилась информация о новых пяти случаях, однако Роспотребнадзор информацию не подтвердил. На брифинге по итогам заседания оперативного штаба вице-губернатор Павел Креков объяснил, что для подтверждения необходимо дождаться результатов исследования в Новосибирске.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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