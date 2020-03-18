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Среда, 18 марта 2020, 15:15 мск

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Роспотребнадзор: в Свердловской области нет новых случаев коронавируса

Федеральное управление Роспотребнадзора сообщает, что новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области нет. Пока на территории региона лабораторно подтвержден лишь один – у девушки, вернувшейся из Италии 12 марта и госпитализированной 16 марта.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня было зафиксировано еще пять случаев, однако ни одно ведомство не подтвердило эту информацию. Впрочем, как говорят специалисты, это может быть связано с тем, что по этим пяти случаям, о которых информация просочилась в прессу, пока просто нет подтверждающих результатов – все анализы отправляют в новосибирский «Вектор».

На брифинге по итогам заседания оперативного штаба вице-губернатор Павел Креков заявил, что информация о новых пяти случаях – фейк. «Коронавирусная инфекция – серьезная вещь в плане выявления, надо проверить два-три раза. У нас лаборатории первичная, но федеральный центр выбрал одно место, где более точные результаты, – это Новосибирск. У нас подтвержден один случай, подозрительных несколько, их пробы отправлены в «Вектор», – сказал он.

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подчеркнул, что всю информацию публикует только федеральное ведомство на своем сайте. «Мы берем информацию там», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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