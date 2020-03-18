СМИ: в Екатеринбурге пять новых случаев коронавируса. Роспотребнадзор отмалчивается

В Екатеринбурге выявили пять новых случаев коронавируса, все заболевшие находятся в ГКБ № 40.

Об этом сегодня со ссылкой на источники в Роспотребнадзоре сообщает e1.ru. Официального подтверждения этой информации нет – в пресс-службе областного минздрава и 40-й больницы корреспонденту «Нового Дня» ответили, что им информация поступает от Роспотребнадзора, пока ведомство такие данные не предоставляло. В пресс-службе Роспотребнадзора прояснить достоверность информации также не удалось – ответственная за общение со СМИ сбрасывает звонки и на городской номер телефона, и на сотовый.

«Новый День» 16 марта получил сообщение от собственных источников о первом подтвержденном случае коронавируса, в РПН информацию опровергли, а 17 марта было официально объявлено, что 16 марта первую заболевшую госпитализировали.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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