Пять вопросов о первой заболевшей коронавирусом в Свердловской области, на которые не отвечают власти

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев официально заявил о первом случае коронавируса в Свердловской области, подтвержденном лабораторно. Заболела девушка, вернувшаяся из Италии. При этом до сих пор информацию официально не подтверждают в министерстве здравоохранения Свердловской области, пресс-служба Роспотребнадзора по региону вовсе не отвечает на звонки журналистов и не читает сообщения в мессенджерах.

Вот пять вопросов, ответы на которые важно получить, чтобы информировать население: 1) Когда была госпитализирована девушка? Когда она вернулась из Италии? 2) Какими рейсами она летела из Италии в Екатеринбург? 3) Со сколькими людьми она контактировала до госпитализации? 4) Какие у нее симптомы и какой степени тяжести ее состояние? 5) Куда обращаться тем, что, возможно, контактировал с ней и хочет провериться?

Как только ответы на эти вопросы поступят «Новому Дню», мы незамедлительно опубликуем их. Пока же необходимо добавить, что еще вчера источники нашего агентства сообщали о том, что в ГКБ № 40 госпитализирована женщина с коронавирусом. Однако все ответственные ведомства категорически опровергли эту информацию, более того, сегодня утром на пресс-конференции по covid-19 и глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, и вице-губернатор Павел Креков говорили о том, что в регионе нет случаев этой болезни. Однако сегодня же оказалось, что уже есть.

Надо отметить, что в Свердловской области нет собственных мощностей для тестирования людей на covid-19. Ранее представители медицинского сообщества на Первом конгрессе инфекционистов Урала говорили о том, что ПЦР-диагностика, которая используется в регионе для тестирования, не может отличить коронавирус нового типа от других подвидов, существовавших ранее. Поэтому результаты отправляют в новосибирский «Вектор». Данную информацию «Новому Дню» подтвердил сотрудник пресс-службы минздрава региона Иван Егоров. Таким образом, информация о том, что у госпитализированной екатеринбурженки вероятен коронавирус, появилась не только что. Почему же официальное заявление было сделано только сейчас и можно ли доверять в такой ситуации другим словам, которые опровергаются в течение нескольких часов, – это шестой вопрос, который, скорее всего, останется без ответа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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