Куйвашев подписал указ об изоляции пожилых свердловчан

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, в котором рекомендует уральцам старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля обеспечить себе самоизоляцию на дому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он пояснил, что если пенсионер работает, то ему будет оформлен больничный. Исключения могут быть сделаны для тех специалистов, чье нахождение на рабочем месте является критичным для производства. В самом документе указана еще одна категория пожилых людей, к которым может не применяться режим самоизоляции, – это работники здравоохранения.

Объясняя причину изоляции пожилых людей, Павел Креков назвал их особую уязвимость для разного рода инфекций. Проводится работа с волонтерами и главами муниципалитетов, чтобы поддержать людей старшего возраста на время самоизоляции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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