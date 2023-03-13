В России перестали публиковать данные о коллективном иммунитете от коронавируса

Официальный портал о коронавирусе «Стопкоронавирус.рф» прекращает публиковать данные о коллективном иммунитете против Covid-19 и количестве вакцинированных.

В последнее время все чаще антитела к коронавирусу обнаруживаются у людей, которые не ставили прививку и не имели клинических проявлений болезни, пишет «Коммерсант». При этом статистика о количестве вакцинированных была нужна для планирования ограничительных мероприятий.

В нынешних условиях динамичного появления новых штаммов коронавирусной инфекции, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания эти данные перестали быть актуальными.

Портал «Стопкоронавирус.рф» продолжит публиковать статистику о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки. Данные о количестве вакцинированных людей будет периодически публиковаться Минздравом России вместе с данными о вакцинации от гриппа.

Москва, Зоя Осколкова

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