На Вайнера устанавливают скамейки и урны за 18 миллионов рублей (ФОТО)

На улице Вайнера начали устанавливать новые скамейки, урны и парковую мебель, на которую потратили 18 миллионов рублей. Деньги Екатеринбург выиграл в рамках конкурса тогда еще существовавшего Ростуризма, новая городская мебель должна способствовать формированию туристического кода центральных улиц.

Как рассказали в мэрии Екатеринбурга, на улице Вайнера установят 104 трехместных скамейки без спинки, 70 двухместных скамеек и 11 одноместных сидений. Их смонтируют на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Там же установят сто новых урн, выполненных в едином стиле, а еще – 60 клумб для высадки растений. Монтаж будет проходить поэтапно и закончится в первой декаде октября. Контракт на поставку и установку обошелся в 18,4 миллиона рублей, – следует из документов на «Гозакупках».

Деньги на обновление инфраструктуры Екатеринбург получил от Минэкономразвития России. В 2022 году город выиграл конкурс ранее существовавшего Ростуризма на формирование единого туристского кода. Установка новых скамеек – один из 48 пунктов, на которые федерация выделила 215 миллионов рублей. Как ранее писал «Новый День», за счет этих средств будут закуплены туалеты, обновлена туристическая навигация, сделана подсветка зданий, созданы арт-объекты и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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