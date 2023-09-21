Бондарчук в Екатеринбурге показал премьеру документалки про ММА (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошел предпремьерный показ первого эпизода документального сериала «Большая битва» с участием уральских бойцов ММА. Его продюсером стал Сергей Бондарчук. Часть съемок проходила в Академии единоборств РМК, где и состоялся показ фильма.

В нем снялись самые известные спортсмены страны, в том числе бойцы команды «Архангел Михаил» Иван Штырков, Петр Ян и Марина Мохнаткина, а также глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.



«Здорово, что у киноиндустрии появился интерес к нашему виду спорта. Многие люди не видят путь бойцов ММА, не знают, как они готовят себя к боям и физически, и эмоционально. Каждая битва для нас – это как большой стресс, так и огромный всплеск адреналина, которого потом сильно не хватает в обычной жизни. Уверен, что мне с другими бойцами удалось рассказать о том, как и кто становится успешным спортсменом, а также доказать, что вся наша профессиональная жизнь – это одна большая битва», – сказал Иван Штырков.



Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»