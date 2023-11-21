Сегодня именины у Михаилов

21 ноября православная церковь отмечает день архангела Михаила. Ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, а в правой – копье с белой хоругвью или пламенный меч.

На Руси Михайлов день традиционно считался веселым и сытным праздником: крестьяне заканчивали хозяйственные работы, продавали коноплю и овес.

Принимать поздравления с именинами также будут и все Михаилы, особенно те, что имеют отношения к службе в войсках или правоохранительных органах, ведь архангел считается их покровителем.

Отметим, что в Екатеринбурге теперь есть улица архангела Михаила. Она находится в квартале Московский тракт (проектное наименование – улица Репина) – улица Светлореченская – Объездная дорога. А благодаря бойцовскому клубу «Архангел Михаил» по уральской столице ездит большое количество украшенных соответствующими наклейками машин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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