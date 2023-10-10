В Екатеринбурге появилась улица Архангела Михаила (КАРТА)

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила.

Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Игорь Сутягин. Улица находится в квартале Московский тракт (проектное наименование – улица Репина) – улица Светлореченская – Объездная дорога.

Копию постановления направили в УМВД по городу Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», ГБУ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург», ГУ МЧС по Свердловской области, администрацию Верх-Исетского района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»