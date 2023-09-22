Минобр, минпром и УВЗ подписали соглашение о подготовке кадров для корпорации

Рабочие кадры для корпорации «Уралвагонзавод» будут готовить 11 колледжей и техникумов Свердловской области. Такое соглашение подписали министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, руководители УВЗ и образовательных организаций.

Как сообщает ДИП, готовить кадры для УВЗ будут Баранчинский электромеханический техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный техникум, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Высокогорский многопрофильный техникум, Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова, Нижнетагильский железнодорожный техникум, Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, Верхнетуринский механический техникум и другие.

Техникумы и колледжи внесли изменения в правила приема и программы обучения в соответствии с пожеланиями УВЗ. «Есть понимание, как и что делать. Дополняя друг друга, мы сможем решить поставленные задачи. Возможность с первого курса проходить учебно-производственную практику позволит студентам раньше и на более качественном уровне прийти к профориентации, а региону – получить конкурентные квалифицированные кадры», – заявил Сергей Пересторонин.

Как уже сообщал «Новый День», несколько месяцев назад в Свердловской области анонсировали реформу среднего профессионального образования. Все колледжи и техникумы перейдут из ведения минобразования – в подчинение профильным министерствам и получат кураторов от предприятий. Медицинские колледжи перейдут под управу минздрава, промышленные – в минпром, экономические – в минэк и так далее.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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