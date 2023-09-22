В Свердловской области снова начались лесные пожары

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 4 лесных пожара. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», площадь, пройденная огнем, составила 7 гектаров. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 47 муниципалитетах. Однако на всей территории Свердловской области запрет на разведение костров и сжигание сухой травы и листьев был снят.

Синоптики прогнозируют, что теплая погода без дождей задержится на Урале еще на несколько дней. Небольшие заморозки возможны лишь в ночь с пятницу на субботу. В выходные дни в регион придет антициклон и принесет новую волну тепла. Ночью температура воздуха составит +7…+12°, а днем +19…+24°. За прошедший период сентября в Свердловской области выпало всего 10-15% месячной нормы осадков, а средняя температура воздуха оказалась на 5-6° выше климатической нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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