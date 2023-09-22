Отопление включено в трети жилых домов Свердловской области

В Свердловской области началась подача тепла в социальные объекты и жилые дома 90 из 94 муниципальных образований. Полностью включено теплоснабжение в 29 территориях, сообщает ДИП.

«По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе ещё не наступил. Но несмотря на это, мы начали подключение с опережением. Сегодня тепло включено в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектах социальной сферы», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

К 21 сентября было запущено 1167 котельных из 1479. По области отапливается 30,5 миллиона квадратных метров жилья, свыше 4,2 тысячи объектов социальной сферы, в том числе 896 школ, более 1,1 тысячи детских садов, 831 медицинское учреждение, 783 учреждения культуры, 125 интернатов, 503 прочих учреждений социальной сферы.

В Екатеринбурге накануне начался второй этап запуска отопления. Оно подается уже в 879 объектов социальной сферы из 1 253 (более 70%), в том числе – в 183 школы, 435 детских садов, 106 объектов здравоохранения, 52 учреждения культуры, 31 помещение, где располагаются объекты физкультуры и спорта. Жилой фонд подключен более чем на 11%, тепло подается в 920 многоквартирных домов из 7 930.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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