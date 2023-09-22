В Серове оштрафовали детсад, где 3-летняя девочка отравилась растворителем

В Серове детский сад, где трехлетняя девочка выпила растворитель, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Воспитателю, которая поставила бутылку в шкаф с потерянными вещами, сделали выговор.

Как ранее писал «Новый День», 12 июля в детсаду №33 «Веснушки» трехлетняя девочка зашла в раздевалку, открыла шкафчик для забытых вещей, взяла там бутылку и попила. Оказалось, что внутри был растворитель. Ребенка доставили в больницу с диагнозом – отравление растворителем, термический ожог ротовой полости. Позднее выяснилось, что растворитель в шкафчик положила воспитательница, когда красила игровое оборудование во дворе.

Серовская городская прокуратура внесла представление заведующей садика об устранении правил безопасности. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. А сам садик привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав). Учреждение выплатит штраф 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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