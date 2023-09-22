«Таких Урсул надо разоблачать»: эксперт прокомментировал заявление фон дер Ляйен о бомбежке Хиросимы

Западный истэблишмент целенаправленно раскручивает образ России как страны-агрессора, способной применить ядерное оружие, и не брезгует подтасовкой исторических фактов. Подобным выпадам необходимо противостоять, максимально транслируя правдивую информацию на всех возможных интернет-площадках на как можно большем количестве иностранных языков. Такое мнение высказал в беседе с «Новым Днем» политконсультант, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, комментируя высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая фактически обвинила Россию в трагедии Хиросимы.

«В этой истории можно выделить два компонента. Первый – всеобщая неграмотность, как на Западе, так и в Японии, – отметил эксперт. – Младшее и среднее поколение не имеет достоверной информации о том, что это была за страна, которая сбросила ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. На них воздействует целенаправленная американская и японская пропаганда. Где-то факты микшируются, где-то наслаивается истерия вокруг Курильских островов, в итоге у многих японцев создается впечатление, что это был СССР.

Второй компонент – раскручивание мифа том, что Россия может осуществить ядерную бомбардировку Украины, что она – тиран, агрессор и далее по списку. Передергивание геополитических карт – в природе западного истэблишмента, это реальность, с которой приходится иметь дело. Наша задача – разоблачать подобных «урсул». Есть энтузиасты, которые занимаются этим в интернете, надо дать им возможность трансляции на разных языках, как это было во времена СССР, благо что в интернете это будет менее затратно. Одной лишь платформы Russia Today недостаточно».

Как уже сообщал «Новый День», накануне на вручении награды Атлантического совета Фон дер Ляйен похвалила главу японского правительства за помощь Украине в борьбе с Россией. «Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землёй. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – заявила фон дер Ляйен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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