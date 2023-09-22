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Пятница, 22 сентября 2023, 08:46 мск

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Захарова: глава ЕК обвинила Россию в применении ядерного оружия в Хиросиме

Фото: официальная страница фон дер Ляйен в соцсети

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала и обвинила Россию в трагедии Хиросимы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На вручении награды Атлантического совета Фон дер Ляйен похвалила главу японского правительства за помощь Украине в борьбе с Россией. «Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, – ни слова», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, «фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше – возложила трагедию Хиросимы... на Россию». В частности, Фон дер Ляйен заявила: «Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен», – отметила представитель МИД.

США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. От последствий этих атак погибли более 400 тысяч японцев, большая часть из которых были мирными жителями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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