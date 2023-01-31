США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи – глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение ядерного оружия ради защиты Южной Кореи. Он заявил о приверженности Вашингтона обязательству использовать как обычное, так и ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», – приводит слова министра обороны США ТАСС.

Остин при этом обвинил КНДР в совершении «беспрецедентного» числа провокаций в прошлом году. По его словам, США и Южная Корея осуждают эти «опасные» действия, которые, по их мнению, дестабилизируют обстановку в регионе.

Ранее глава Пентагона сообщил, что США и Южная Корея достигли договоренности о расширении масштабов совместных учений в 2023 году, с учетом изменения в ситуации в сфере безопасности.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе визита в Сеул, что Северная Корея вызывает у альянса обеспокоенность, и обвинил Пхеньян в «провокационном и дестабилизирующем» поведении. По его словам, КНДР проводит ракетные испытания, со стороны Пхеньяна продолжается ядерная активность.

В Северной Корее сочли поездку генерального секретаря НАТО в Южную Корею и Японию «прелюдией» к конфронтации и холодной войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон намерен вместе с союзниками создать «азиатскую версию НАТО», служащую поддерживанию своей гегемонии и порядка.

Сеул, Наталья Петрова

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