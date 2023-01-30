Визит Столтенберга в Сеул и Токио в КНДР назвали «прелюдией к войне»

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию преследует цели создания азиатской версии альянса и является «прелюдией» к холодной войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в Северной Корее.

«Поездка генерального секретаря НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит темные тучи «новой холодной войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион», – утверждает сотрудник научного общества международной политики Ким Дон Мен в статье, опубликованной ЦТАК.

США намерены вместе с сателлитами фабриковать «азиатскую версию НАТО», служащую поддерживанию своей гегемонии и порядка. По мнению Дон Мена, Столтенберг будет запугивать Токио и Сеул угрозой со стороны Китая, внушать необходимость создания «азиатской версии НАТО», а также оказывать давление по поводу пассивной военной помощи Украине. Вопрос появления на Украине вооружения Южной Кореи и Японии – вопрос времени, уверен политолог.

НАТО, являющееся «синонимом войны и конфронтации», не приносит в регион никакого блага. Визит Столтенберга лишь подтолкнет к кризису безопасности, заключил Дон Мен.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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