Байден не собирается извиняться за ядерную бомбардировку Хиросимы американцами в 1945 году

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 17 мая, заявил, что Джо Байден на саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме не станет извиняться за ядерную бомбардировку города в 1945 году американцами, – сообщают СМИ

Отвечая на соответствующий вопрос, Салливан сказал: «Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. Это не двусторонняя встреча. Президент рассматривает встречу в Хиросиме, как стремление лидеров G7 отдать дань уважения истории и премьер-министру Японии Кисиде, чья семья родом из этого города».

Вашингтон, Иван Бабурин

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