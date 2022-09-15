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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:24 мск

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США намерены защищать Японию с применением ядерного оружия

Фото: nationalinterest.org

США пообещали обеспечить защиту Японии от любых угроз, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», – говорится в сообщении Пентагона по итогам встречи с главой японского минобороны Ясукадзой Хамадой.

Во время переговоров министры обсудили учения Китая, проводимые у берегов Тайваня, а также вблизи Японии. Действия КНР были названы «агрессивными» и «провокационными».

«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», – подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, Остин назвал военное сотрудничество США с Японией «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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