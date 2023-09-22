Усталость водителей и технические неполадки – основные причины аварий с участием общественного транспорта в Екатеринбурге

За последние 8 месяцев в Екатеринбурге случилось более 750 ДТП. По данным мэрии, 65 аварий произошли с автобусами, 37 из них – по вине водителей. Большая часть этих ДТП – падения пассажиров внутри салона. Также были зафиксированы 4 столкновения и наезд на препятствие.

Проблему нарушений ПДД обсудили на заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в администрации города. На встрече присутствовали руководители компаний-перевозчиков и представители ГИБДД. В результате разбора ситуаций выяснилось, что основными причинами ДТП являются: усталость водителей, несоблюдение ими правил ПДД, технические неполадки.



«Нужно провести дополнительные инструктажи для водителей и ужесточить контроль за состоянием состава», – заявил на совещании заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Главный ревизор по безопасности дорожного движения ЕМУП «Гортранс» Алексей Погорелов сообщил, что с помощью камер, установленных внутри кабин, перевозчики могут сами выявлять нарушителей.



Также накануне сотрудники ГИБДД проверили автобусы в Академическом районе и выявили массу нарушений, связанных с правилами безопасного вождения и состоянием маршруток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»