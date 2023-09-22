Ездят с нарушением правил, автобусы технически неисправны: ГИБДД – про маршрутки в Академическом

Маршрутки №05 и 019, которые ездят из Академического, проверили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что водители постоянно нарушают правила дорожного движения. Кроме того, на линию выпускают технически неисправный транспорт.

Во время рейса сотрудники ГИБДД под видом пассажиров проехали на автобусах двух маршрутов, популярных у жителей Академического, – №05 и 019 (перевозчик «УралТрейд»). Всего за пару часов госавтоинспекторы выявили 13 нарушений правил дорожного движения, в том числе – правил перестроения и маневрирования, правил перевозки пассажиров. Водители не использовали ремни безопасности, во время движения пользовались телефоном, а еще нарушались правила использования внешних световых приборов.

Неприятный сюрприз ждал перевозчика и на конечной остановке у ТЦ «Лента». Там маршрутки проверили на предмет технического состояния. «При проверке были выявлены факты технической неисправности маршрутных транспортных средств», – сообщили в ГИБДД.

Напомним, на маршрутки перевозчика «УралТрейд» (№05, 012 и 019) регулярно жалуются сами жители Академического. Автобусы ходят не по расписанию, иногда – с большим перерывом. Люди по часу не могут уехать с остановок: маршруток либо нет, либо они проезжают переполненными. В мэрии Екатеринбурга, по контракту с которой работает перевозчик, объясняют большие перерывы в движении отсутствием водителей.

Состояние маршруток тоже оставляет желать лучшего. Например, летом, в жару +33 градуса автобусы ездили со включенными печками, чтобы не допускать перегрева двигателя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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