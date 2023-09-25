Стали известны возможные причины ДТП с группой школьников

Перевозчик, микроавтобус которого вчера попал в ДТП с группой школьников, нарушил правила перевозки детей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, на микроавтобусе не было знака «Дети», желтого маячка, не был заключён договор фрахтования. Сама поездка не была согласована с Госавтоинспекцией. За это юридическому лицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Кроме того, на месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия – изношенна разметка и занижена обочина.

По уточненной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 детей и 5 взрослых. В результате аварии пострадала 11-летняя девочка, пассажир минивена, медики диагностировали у нее перелом носа.

Известно, что дети, учащиеся верхнепышминской школы 25 вместе с родителями возвращались из парка «Оленьи ручьи» домой. Накануне родители школьников заказали микроавтобус для поездки на экскурсию у индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. Автобусом управлял житель Екатеринбурга, 1970 г.р., имеющий стаж управления с 1993 года.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура держит расследование на контроле.

Напомним, накануне около 17 час 11 минут в районе кафе «Дружинино» водитель микроавтобуса совершал маневр по обгону впереди двигающейся грузовой автомашины. В это время водитель автомашины «Опель», внезапно начал разворачиваться. Машины столкнулись.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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