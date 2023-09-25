Старый Демидовский завод оказался популярнее Исторического сквера и «Оленьих ручьев»

В народном онлайн-голосовании за статус «Достояние Среднего Урала» лидирует Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал» – «Старый Демидовский завод». На данный момент за него проголосовали 5126 человек, или 22,5% от общего числа респондентов.

На втором месте сейчас – карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, его поддержали 4193 человека (18,4%), на третьем – Невьянская наклонная башня (2372 человека или 10,4%). Остальные претенденты набрали менее 10%, в числе аутсайдеров – Городок Чекистов, гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, стадион «Динамо», парк «Оленьи ручьи», Исторический сквер. Общественное голосование на портале Госуслуг продлится до 1 декабря 2023 года.

Напомним, сначала в списке было 109 претендентов, но некоторые заявки комиссия забраковала. Например, в шорт-лист не попали сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, фарфор Сысерти, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, озеро Шарташ, Белая башня. Победителей конкурса «Достояние Среднего Урала» наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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