Свердловские предприятия на 92,8% выполнили годовой план по налогу на прибыль

Свердловский минфин подвел итоги исполнения областного бюджета за 8 месяцев 2023 года. С января по сентябрь в казну поступило почти 298 млрд рублей, или 77,8% от годового прогноза.

Самый высокий процент исполнения – по налогу на прибыль организаций. В бюджет поступило 125 млрд 696 млн рублей, или 92,8% от годового прогноза. По НДФЛ свердловчане заплатили 72,8 млрд рублей, или 65,3%. Налог на имущество организаций уплачен в объеме 21,1 млрд рублей (80,1%). Безвозмездные поступления составили 28,5 млрд рублей.

Напомним, поступления по налогу на прибыль организаций за первые 6 месяцев составили почти 96 млрд рублей, что составляет 85,6% от годового прогноза. Для сравнения – за весь 2021 год по этому налогу казна получила 128,7 млрд рублей, за весь 2022 – 108,9 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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