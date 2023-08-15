За 6 месяцев уральцы уплатили только 42% от годового прогноза по НДФЛ

По итогам первого полугодия доходы бюджета Свердловской области составили 216,2 млрд рублей, или 61% от утвержденного прогноза. Структура поступлений по сравнению с 2022 годом изменилась.

Двумя основными источниками доходов по-прежнему остаются налог на имущество организаций и НДФЛ. Но в отличие от прошлого года, теперь поступления по первому из них растут, тогда как по второму – снижаются.

Из постановления правительства следует, что поступления по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие составили почти 96 млрд рублей, что составляет 85,6% от годового прогноза. Для сравнения – за весь 2021 год по этому налогу казна получила 128,7 млрд рублей, за весь 2022 – 108,9 млрд рублей.

Заметно хуже в этом году дело обстоит с уплатой НДФЛ. За 6 месяцев в бюджет поступило 46,7 млрд рублей, или всего 41,9% от утвержденного годового прогноза. Для сравнения: поступления по НДФЛ в 2021 году составили 91,5 млрд, в 2022 – 107,8 млрд рублей.

Другие крупные источники дохода – налог на имущество организаций (15 млрд рублей, или 57% от годового плана), поступления по акцизам ( 13,7 млрд рублей, или 51%), безвозмездные поступления (26,3 млрд рублей, или 58,3%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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