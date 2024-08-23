За 7 месяцев 2024 года бизнес заплатил меньше налогов, чем за 6 месяцев 2023-го

За 7 месяцев 2024 года в бюджет Свердловской области поступило 241,5 млрд рублей собственных доходов (налоговых и неналоговых платежей). Годовой прогноз исполнен на 63%.

Как сообщается в материалах регионального минфина, самым большим источником дохода стал налог на прибыль организаций – 90,7 млрд рублей, или 57,9% от годового плана. На втором плане – НДФЛ: 76,4 млрд рублей, или 58,4% от годового прогноза. Также в бюджет поступило 17,4 млрд рублей от уплаты акцизных сборов, 22 млрд – от налога на имущество организаций, 1,2 млрд – транспортного налога. Безвозмездные поступления за 7 месяцев составили 23,4 млрд рублей.

Отметим, в 2023 году в середине года поступления от налога на прибыль были выше. Как уже сообщал «Новый День», по итогам первого полугодия поступления по налогу на прибыль организаций составили почти 96 млрд рублей, или 85,6% от годового прогноза. Для сравнения – за весь 2021 год по этому налогу казна получила 128,7 млрд рублей, за весь 2022-й – 108,9 млрд рублей. По НДФЛ за 6 месяцев 2023 года в бюджет области поступило 46,7 млрд рублей, или всего 41,9% от утвержденного годового прогноза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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